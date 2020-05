Toulouse. Le Salon du Bien être arrive dans une version en ligne

Partager Facebook

En raison du confinement, le Salon du Bien être à Toulouse est reporté mais une version en ligne arrive dans votre salon.

Les quatre salons annuels du Bien-être, Bio & Thérapies qui se déroulent à Mandelieu, Lyon, Toulouse et Bordeaux depuis 2014 sont devenus leaders dans leur région. Chaque édition voit un grand nombre de visiteurs venir y puiser énergie et connaissances auprès des conférenciers reconnus et acheter des produits sur les stands, tous investis dans tous les domaines du bien-être et de la vie saine.

Bien que les salons 2020 ne soient pas annulés, mais reportés, les organisateurs ont souhaité créer un Salon « en ligne », dès à présent.

Au même titre que les salons physiques, le salon en ligne a pour but de réunir exposants, ateliers, conférenciers et visiteurs dans un même lieu virtuel.

Le grand intérêt de cette culture du virtuel est de pouvoir participer aux conférences, ateliers et faire ses achats sans avoir à se déplacer. Cette solution va également permettre à tous ceux qui, chaque année, ont le regret de ne pouvoir venir sur les salons d’être présents sans horaire, sans limite de temps et sans frais de déplacement.

L’objectif étant toujours de faire interagir les internautes avec le contenu et les intervenants du salon en ligne : visionnage de photos, de vidéos, découvrir tranquillement et confortablement les brochures des exposants, participer aux conférences gratuites en libre accès, aux ateliers et démonstrations et faire des achats sécurisés…

Le Salon du Bien être en ligne permettra à tous et tout au long de l’année de trouver conseils et produits, sources incroyables de bienfaits pour un confort de vie au quotidien.

Pour y aller : www.salonbienetreenligne.com