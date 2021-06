Toulouse. Le Marathon des Mots continue cette semaine

Partager Facebook

Le Marathon des Mots continue de nous embarquer en Californie et dans la pop culture cette semaine encore.



Depuis son lancement mardi par les lectures de Lola Lafon et de Laurent Mauvignier, le festival fait salle comble, les spectateurs applaudissant les grandes performances d’Alain Damasio, Oxmo Puccino ou Olivia Ruiz, se rassemblant pour les entretiens avec Marie NDiaye, Alain Mabanckou ou Jean-Marie Périer, se montrant curieux des créations autour de Jim Morrison ou Virginia Woolf, dialoguant, débattant avec les invités du Marathon des idées sur la thématique « Et maintenant ? ».

Compte tenu des protocoles sanitaires, le festival se prolonge cette semaine et le week-end prochain avec encore près de 75 rendez-vous littéraires à Toulouse, dans la métropole et en région Occitanie.

On attend notamment la venue d’Édouard Louis, de Maylis de Kerangal, d’Ariane Ascaride ou de Julie Depardieu, les lectures de Baptiste Beaulieu, Salomé Berlemont-Gilles, Magyd Cherfi ou de Constance Joly, mais aussi la soirée « Jacques Demy / Agnès Varda en Californie », animée par Gérard Lefort à la Cinémathèque de Toulouse, les performances du slameur Capitaine Alexandre, les créations de Guillaume Poix sur Dorothée, de Thomas Gonzalez sur Maradona ou d’Irène Jacob et Yann Gael sur Juliette Greco et Miles Davis.

Cette année, la pop culture donne des couleurs au Marathon des mots. Et pour tout savoir : www.lemarathondesmots.com