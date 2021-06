Toulouse. L’Envol des Pionniers fête la Nuit des Musées 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette année, L’Envol des Pionniers démarre les festivités estivales en avance en participant, le samedi 3 juillet 2021, à la 17ème édition de la Nuit européenne des musées. Des médiations et animations viendront ponctuer la soirée sous le signe de l’aventure, de l’audace et du courage.

Le samedi 3 juillet 2021, de 19h à 23h, L’Envol des Pionniers participe à la 17ème édition de la Nuit européenne des musées. Pour l’occasion, le site ouvre ses portes gratuitement en nocturne et invite spécialement pour la NUIT DES MUSEES ses visiteurs à découvrir des lectures théâtralisées des plus grands textes d’Antoine de Saint Exupéry et ses Expositions permanentes et temporaires

UNE EXPOSITION PERMANENTE POUR DÉCOUVRIR L’EPOPÉE DE L’AÉROPOSTALE

Installé sur les terres historiques de l’aéropostale, L’Envol des Pionniers plonge les visiteurs au cœur de l’aventure humaine du transport de courrier par les airs. Par le biais d’anecdotes, de rencontres originales, de médiations et d’expériences immersives, petits et grands vont à la rencontre de femmes et d’hommes engagés qui ont réussi l’exploit : transporter le courrier à l’heure, par-delà les déserts, les océans et les montagnes.

UNE EXPOSITION TEMPORAIRE POUR ALLER À LA RENCONTRE D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

L’Envol des Pionniers propose une exposition inédite autour de l’écrivain-aviateur Antoine de Saint Exupéry. Autour d’installations sonores et visuelles, de documents inédits et d’évocations d’avions légendaires, l’exposition propose aux visiteurs de découvrir une autre facette du créateur du Petit Prince : celle de l’aviateur audacieux. L’exposition retrace la vie de ce pionnier volant depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort tragique à bord du mythique P38. Cette mise en contexte inédite permet de comprendre combien la passion d’Antoine de Saint Exupéry pour l’aviation a nourri sa créativité et donné vie à ses plus célèbres romans : de Terre des hommes, jusqu’au Petit Prince.

DES LECTURES THÉÂTRALISÉES DES PLUS GRANDS TEXTES D’ANTOINE DE SAINT EXUPERY

Pour cette soirée inédite, l’Envol des pionniers propose aux visiteurs d’assister à des lectures théâtralisées des plus grands textes d’Antoine de Saint Exupéry. Autour de 4 séances, une comédienne costumée fera revivre les mots du célèbre aviateur / écrivain tels que ceux de son roman Vol de Nuit ou de son célèbre conte pour enfants Le Petit Prince.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Informations pratiques

Samedi 3 juillet de 19h à 23h

Entrée libre et Gratuite – Restauration possible sur place

UNE NOCTURNE CET ETE

Puis, tous les mercredis, du 28 juillet au 18 août 2021, L’Envol des Pionniers fête l’été et propose aux visiteurs 4 soirées inédites à la nuit tombée. Ainsi, dès 20h00, le site historique de l’aéropostale ouvrira ses portes pour permettre au public de découvrir ou redécouvrir son exposition permanente mais aussi sa dernière exposition temporaire sur l’aviateur / écrivain Antoine de Saint Exupéry. Dès 21h30, le public prendra place dans la cour de L’Envol des Pionniers pour la projection d’un film sur la grande aventure du transport aérien.