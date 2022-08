Toulouse. Le Japon à l’honneur le temps d’un week-end !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 5ème édition JAPAN TOUCH TOULOUSE s’installe les 3 et 4 septembre 2022 au Jardin Compans-Caffarelli.

La Japan Touch Toulouse est un événement plein air s’inspirant des Matsuri, fêtes populaires traditionnelles japonaises. Le temps d’un weekend, cet événement 100% culture et traditions japonaises, plein air et gratuit, à vivre seul, en famille ou entre amis, dédié aux curieux comme aux passionnés de Japon s’installe dans un cadre unique ! « Si vous n’allez pas à Tokyo, Tokyo ira à vous » ! Et pour célébrer ce 5ème anniversaire, le public pourra traverser le célèbre carrefour de Shibuya : le plus grand carrefour piétonnier au monde, transposé place de l’Europe !

Avec un village de jeunes créateurs de mode japonaise (vêtements, accessoires & bijoux), illustrateurs et artisans d’art et d’objets déco et des ateliers traditionnels japonais (art floral, bonsaï, arts martiaux, shiatsu, cuisine, dessin manga, origami, calligraphie, …). Et, dans le pavillon du jardin japonais des cérémonies du thé et de calligraphie.

Japan Touch Toulouse

3 et 4 septembre 2022

Jardin Compans-Caffarelli

Toulouse

Plus d’infos : www.japan-touch.com/toulouse