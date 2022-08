Feu! Chatterton en concert cet automne au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Feu! Chatterton sera en concert le jeudi 3 novembre 2022 au Zénith de Toulouse.

Le succès toulousain continue pour Feu! Chatterton avec cette date au Zénith. Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : Palais d’argile, grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature et à la transcendance.

Sur Palais d’argile, troisième acte du cadavre exquis, les Feu! portent un regard critique, parfois désabusé mais toujours avec humour, sur ce monde connecté qui nous entoure. Ils nous embarquent dans une odyssée moderne où les navigateurs ne sont plus ceux qu’ils devraient être : « Mange un cookie, les navigateurs sont à la fenêtre ! Fais-leur coucou… »

Leur concert au Bikini le 14 mars affichait complet : Feu! Chatterton sera de retour à Toulouse pour un concert au Zénith le 3 novembre prochain !

Réservations : www.bleucitron.net