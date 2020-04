Toulouse. Le groupe Berywam revisite des titres pendant le confinement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe de beatbox toulousain propose un nouveau rendez-vous musical : le New Music Friday.

En ce temps de confinement, les initiatives ne manquent surtout d’un point de vu musical. Aujourd’hui, ouvrons nos oreilles à Berywam. Le groupe de Toulouse s’est lancé un défi. Soit de revisiter, version beatbox, un titre choisi par les internautes. Fort d’une communauté allant à plus de 321 000 sur Instagram, 338 000 sur Facebook et plus de 1, 46 millions sur Youtube, les toulousains proposent des versions incroyables.

Pour voter, rendez-vous sur instagram : https://www.instagram.com/berywam

Depuis le début du confinement, on a eu droit à The Weekend, Dua Lipa ou encore Alan Walker.

Pour en découvrir plus : https://www.facebook.com/berywam/

Pour rappel, le groupe sera en concert au Bikini de Toulouse le 29 octobre prochain : https://www.toulouseblog.fr/berywam-en-concert-cet-automne-a-toulouse/