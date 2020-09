Toulouse. Le Bikini publie un post énigmatique !

Partager Facebook

Dans la soirée de lundi, le Bikini crée l’événement avec un post : « Le Petit Bikini ».

Lundi soir, à la surprise générale, le Bikini a posté sur les réseaux sociaux une annonce assez énigmatique. Sous le nom, « Le Petit Bikini », la salle de Ramonville, près de Toulouse, prépare quelque chose pour les 25 et 26 septembre prochain. Soirée, concert, festival,…tout le monde a son avis sur le sujet. Le Mystère est grand. Et on a hâte de connaitre la suite des événements.

Depuis le début de la crise du Covid 19, le Bikini, comme les salles de concert « debout », est l’un des grands perdants. Depuis mars, plus aucun concert n’a lieu. Plus aucune note de musique ne résonne dans les travers de la salle. Ce lieu de vie est en réanimation. Preuve en est le coup de gueule de son patron, Hervé Sansonetto, ou encore la publication de la programmation des prochains mois. Un programme totalement vide.

Demandez le programme ! Programmation Bikini automne 2020. Publiée par Le Bikini sur Vendredi 28 août 2020

Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Bikini pour en savoir plus dans les prochains jours sur le Petit Bikini et sur www.lebikini.com