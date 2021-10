Toulouse. L’aéroport et les Abattoirs glissent des petits mots dans vos bagages.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac, en partenariat avec le musée des Abattoirs, invite ses passagers à découvrir les créations de l’artiste malgache Joël Andrianomearisoa, avant de monter dans l’avion.

Les bagages dans une main, le billet dans l’autre, direction la porte d’embarquement. Et cet automne, un artiste international pour vous accompagner sur le parcours. Car l’aéroport et le musée des Abattoirs vous invitent à un temps privilégié dans l’univers de Joël Andrianomearisoa, qui délivre ses messages pleins de poésie et de bienveillance depuis l’entrée des halls jusqu’à la salle d’embarquement.

L’artiste malgache, qui se définit comme un sculpteur d’émotions, expose à travers le monde et s’est donc naturellement penché sur le thème du voyage avec HISTOIRE D’UN DÉPART, inspirée de la chanson de Barbara « Septembre (quel joli temps) » et créée spécialement pour l’aéroport toulousain*.

Dès l’entrée dans l’aérogare, les premiers messages se dévoilent et l’histoire s’écrit sur vingt-quatre zones différentes, alternant parois vitrées, murs ou panneaux noirs, sa couleur de référence. Les mots accompagnent les pas, l’expérience inspire à chacun son propre voyage et lui offre un souvenir original de son passage à l’aéroport. Une jolie façon d’emporter Toulouse dans ses bagages, objectif porté par ATB au travers des partenariats culturels noués avec des acteurs régionaux majeurs tels que les Abattoirs.

Les passagers à l’arrivée ont aussi droit au chapitre, l’artiste leur réservant quelques tirades à l’heure de quitter la plateforme. Une délicate attention pour ceux qui entament un autre voyage, à la découverte de l’Occitanie.