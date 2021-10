L’écrivaine Amélie Nothomb en dédicace à Cultura Balma près de Toulouse

Partager Facebook

Amélie Nothomb sera en dédicace au magasin Cultura de Balma le mercredi 13 octobre après-midi.

Chaque année, lors de la rentrée littéraire, Amélie Nothomb nous offre un nouveau roman. A chaque fois, on retrouve son univers et on pénètre dans un monde incroyable. Et cette année, l’autrice nous dévoile « Premier sang », un 30e roman sur la vie de son père à la première période. Un vibrant hommage à sa mémoire, à sa vie incroyable et à sa famille.

Amélie Nothomb rencontrera ses fans ce mercredi 13 octobre à Cultura Balma près de Toulouse. L’accès à la dédicace se fait sur inscription impérative : https://www.weezevent.com/amelie-nothomb-en-dedicace . Il reste des places pour les créneaux de 16h00 et 16h30.