Projections, rencontres, expo….Le Studio TAT fête ses 20 ans !

TAT célèbre ses 20 ans d’existence et vous propose une rétrospective en exclusivité, en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse dans les cinémas toulousains jusqu’au 7 novembre prochain.



Créée à Toulouse en 2000 par David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti, TAT célèbre ses 20 ans d’existence ! A l’occasion de cet anniversaire, une rétrospective TAT avec son lot d’exclusivités se déroule dans différents lieux de Toulouse : La Cinémathèque de Toulouse, le cinéma ABC et le Gaumont Wilson du jusqu’au 7 novembre !

Au programme : rencontre avec les fondateurs de TAT, rencontre professionnelle avec les techniciens du studio, discussion autour des secrets des As de la Jungle, visites guidées de l’exposition, (re)découverte des courts et longs-métrages, des unitaires TV et films de commande qui ont marqué la carrière de la société, en exclusivité et toujours accompagnés par les équipes !

Le programme des prochaines semaines :

EXPOSITION Dans la Jungle de TAT, les coulisses d’un studio d’animation

DU 07 SEPT AU 07 NOV | La Cinémathèque de Toulouse

VISITES GUIDÉES DE l’EXPOSITION

SAMEDI 23 OCT à 14h | La Cinémathèque de Toulouse

SAMEDI 30 OCT à 14h | La Cinémathèque de Toulouse

PROJECTION MON COPAIN ? (court-métrage) & LES AS DE LA JUNGLE (le long-métrage)

SAMEDI 16 OCT à 15h | La Cinémathèque de Toulouse

en présence du réalisateur

RENCONTRE FOCUS MÉTIERS TAT Studio (animation, modélisation)

SAMEDI 16 OCT à 17h | La Cinémathèque de Toulouse

PROJECTION & RENCONTRE

TAT story, rencontre avec les trois co-fondateurs du studio et projection de courts-métrages et films de commande

MARDI 19 OCT à 19h | La Cinémathèque de Toulouse

PROJECTION LES AS DE LA JUNGLE – LE TRÉSOR DU VIEUX JIM (Unitaire TV)

SAMEDI 23 OCT à 15h | La Cinémathèque de Toulouse

en présence de l’équipe du film

PROJECTION PIL (long-métrage)

JEUDI 28 OCT à 16h | Cinéma ABC

en présence du réalisateur

PROJECTION SPIKE & SPIKE 2 (Unitaires TV)

SAMEDI 30 OCT à 15h | La Cinémathèque de Toulouse

en présence de l’équipe du film

PROJECTION TERRA WILLY en 3D relief UNE PREMIERE EN FRANCE

DIMANCHE 31 OCT à 14h | Gaumont Wilson

en présence du réalisateur

PROJECTION LES AS DE LA JUNGLE – OPÉRATION BANQUISE

DIMANCHE 07 NOV à 18h | La Cinémathèque de Toulouse

en présence de l’équipe du film

Un succès toulousain

TAT est une société de production et studio d’animation pour la télévision et le cinéma qui emploie actuellement plus de 150 personnes. Sa série phare Les As de la Jungle à la Rescousse, lauréate d’un International Emmy Award en 2015, est diffusée dans le monde entier. La société est également à l’origine des longs métrages Les As de la Jungle, Terra Willy et dernièrement Pil, actuellement en salles en France, depuis le 11 août dernier. TAT développe également trois nouveaux longs-métrages pour le cinéma : Argonautes (2022), Les As de la Jungle 2 (2023) et Pets on a Train (2024).