Toulouse. La nuit du Printemps du rire en direct depuis le Bikini

Le Printemps du Rire investit la salle de concert de Ramonville le temps d’une soirée pour la Nuit Par en Live.

En raison des conditions actuelles, avec les restrictions et la fermeture des salles, il est impossible pour le Printemps du Rire de nous offrir une grande Nuit du Printemps au Zénith. Pas de soucis, elle part en live. Et depuis le Bikini. La salle de concert de Ramonville, fermée depuis mars 2020, ouvrira sa scène pour accueillir la soirée et les humoristes dans des conditions parfaites à suivre sur internet en direct.

Rendez-vous le 13 mars pour 2h30 de rire en direct et sur internet à un tarif très abordable de 5€, afin que le plus grand nombre de spectateurs puissent en profiter.

La soirée sera présentée par Elodie Poux avec Blond, Blond and Blond, Guillermo Guiz, Nadia Roz, les Jumeaux, Doully, Inno JP, Olivia Moore ou encore Elisabeth Buffet. 2h30 de rires sur vos écrans.

Retrouvez toutes infos et la billetterie sur leprintempsdurire.com