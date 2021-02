Pro D2 : Retour à la maison pour Colomiers face à Béziers

Partager Facebook

Pour le compte de la 20e journée de Pro D2, le Colomiers Rugby accueille l’équipe de Béziers à Michel Bendichou ce jeudi 18 février à 20h45.

Flashback. Le weekend dernier, Colomiers s’est relancé sur la pelouse de Rouen après ses deux revers face au Biarritz Olympique. Et surtout la fin d’une série de trois défaites de rang pour les haut-garonnais. Malgré tout, la Colombe a perdu des points dans la course au podium et bloque désormais à la 6e place à la veille de recevoir Béziers.

Les biterrois sont eux dans une spirale négative avec quatre défaites consécutives pour une 11e place à 13 points de Colomiers. Béziers se déplacera en cherchant un rebond important pour la suite du parcours en Pro D2.

La rencontre entre Colomiers et Béziers est à suivre ce jeudi soir à 20h45 en direct sur Canal + Sports.