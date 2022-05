Concert. Le Groupe Scorpions cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 13 mai prochain, le groupe Scorpions retrouve le Zénith de Toulouse pour un concert exceptionnel.

En début d’année, Scorpions a sorti un nouvel album studio et repart donc sur les routes pour une série de 7 dates qui s’arrêtera à Toulouse, Lille, Nice, Amnéville, Clermont-Ferrand et Paris où ils joueront une nouvelle fois à l’Accor Arena, salle où ils avaient été le premier groupe de rock à se produire en 1984. Les Scorpions feront également une halte à Clisson, en tête d’affiche du Hellfest, complet depuis plusieurs mois.

Baptisée « Rock Believer » cette nouvelle tournée et ce nouvel album ne pouvaient porter un meilleur nom. Les derniers concerts que le groupe a donnés en France remontent à juillet 2019… après bientôt 3 ans d’absence forcée, il est plus que temps de recommencer à y croire tous ensemble et les hymnes des Scorpions sont là pour nous rassembler !

Réservations sur www.box.fr