Toulouse : Indigo propose vélos et scooters en libre-service à Saint-Simon

Indigo Weel, la filiale mobilité individuelle du leader mondial du stationnement, étend à Toulouse son service de vélos et scooters électriques en libre-service au quartier Saint-Simon.

Indigo Weel, présent à Toulouse depuis avril 2018, étend son offre au quartier résidentiel de Saint-Simon avec trois « hotspots » qui permettent, dans un premier temps, de disposer de 12 vélos et de 6 scooters électriques. Indigo répond ainsi aux besoins exprimés par les usagers et les élus de ce quartier du sud-ouest de la ville qui connait actuellement une très forte expansion. Des travaux sont d’ores et déjà engagés pour augmenter l’offre prochainement.

En parallèle, Indigo Weel, dont Toulouse est le premier marché en France, avec 1 400 vélos et 600 scooters, ouvre aux entreprises la possibilité d’intégrer une partie de cette flotte dans les plans de mobilité qu’elles doivent proposer aux salariés conformément à la loi LOM de décembre 2019.