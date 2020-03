Le Festival Baï Baï cet été au Château des Confluences de Pinsaguel !

Partager Facebook

Le collectif Toulousain Boussole et l’agence Pedro Booking s’associent pour animer la région Toulousaine d’un nouveau festival : Baï Baï. La première édition aura lieu du 10 au 12 juillet prochain au Château des Confluences de Pinsaguel ( à quelques kilomètres de Toulouse ).

Pensé comme un grand bal de village on trouvera au Baï Baï une ambiance familiale et bon enfant, où se rencontreront au sein d’un cadre naturel unique gastronomie locale et programmation musicale de qualité.

Cette dernière fera honneur à l’atmosphère si particulière d’un événement diurne à travers un mélange d’esthétique, de genres et d’idées. Entre lives et DJ sets, la programmation sera solaire, joyeuse et dansante. A la fois exigeante, pointue et accessible à tous, elle regroupera artistes confirmés (têtes d’affiche internationales et nationales), tout en mettant en avant de jeunes formations sans oublier les talents et acteurs locaux.

Le collectif Boussole et Pedro Booking n’ont pas fait les choses à moitié pour offrir un line de toute beauté. C’est frais, rafraichissant, et ça sent bon l’été pour écouter de la musique dans un cadre champetre.

Les 8 premiers noms : Folamour — Voyou — Johan Papaconstantino — Andy4000 — Dan Shake – Ko Shin Moon — Mangabey — Gones

Infos : https://www.facebook.com/events/ch%C3%A2teau-des-confluences/ba%C3%AF-ba%C3%AF-festival-2020/1462729233888877/

Et pour réserver vos places : https://yurplan.com/event/BAI-BAI-FESTIVAL/55874#/

Château des Confluences de Pinsaguel, un lieu unique