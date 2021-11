Toulouse. Fragments, Premier salon des métiers d’art d’Occitanie !

Partager Facebook

Du 19 au 21 novembre, la Cité de Toulouse accueillera la première édition de Fragments, le Salon des Métiers d’art d’Occitane avec pas moins de 33 artisans d’art Haut-Garonnais.

Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 1er salon entièrement dédié aux Métiers d’Art1 d’Occitanie rassemblera plus de 100 artisans d’art venus de toute l’Occitanie, sélectionnés par un jury régional d’experts. Au programme : une exposition-vente, des démonstrations, des échanges e des rencontres avec les artisans d’art, parmi eux, 33 sont originaires de la Haute-Garonne.

Cette 1ère édition de Fragments permettra de présenter au public l’excellence des savoir-faire spécifiques liés au travail du bois, des métaux, du verre, du textile, du cuir ou de la pierre… Ce sera aussi l’occasion de promouvoir la créativité des métiers d’art, entre tradition des gestes ancestraux et esprit d’innovation résolument ancré dans le XXIème siècle.

> Plus d’infos : https://www.artisanat-occitanie.fr/

Les artisans Haut-Garonnais bien représentés !

Parmi la centaine d’artisans d’art présents, 32 sont originaires de la Haute-Garonne parmi lesquels :

Jean-Emmanuel Pialoux, Le Bottier Toulousain, implanté à Toulouse en tant que bottier – www.lebottiertoulousain.fr

Sophie Lodvitz, Jour J Instant T, réalise des pièces en maroquinerie à Toulouse

Delphine Josse, EMTO, styliste – bijoux – maroquinerie basée à Toulouse – delphinejosse.com

Sébastien Berlinet, Mélopée, est luthier à Toulouse – melopee.fr

Thibaut Nussbaumer, Tipii Atelier, est verrier à Toulouse – tipii.atelier.fr

FAAT, collectif métiers d’art à Toulouse – https://www.facebook.com/faat.toulouse/

John Melis, J.Melis Lutherie, à Portet-sur-Garonne est expert en facture instrumentale – www.johnmelis-luthier.fr

Laure Benard, Laure Benard Textile, établie à Pinsaguel s’adonne à la création textile – www.laurebenardtextile.com

Annette Hardouin, Ahpy Création, de Toulouse, est créateur et ennoblisseur textile au Bleu de Pastel – http://www.metiersdart-occitanie.com/fr/artisan-art/Ennoblisseur-et-cr%C3%A9ateur-de-textile-AHPY-CREATIONS-BLEU-DE-PASTEL—Annette-HARDOUIN-_75_1.html

Yves Patissier, sculpteur sur terre à Toulouse

Sylvie Potier est mosaïste à Plagne – www.sylviepotier.com

Marie-Jo Reton est basée à L’Union et sculpture la terre et le bronze – www.reton.artistes6cotes.com

Annaëlle Beautes et Alexandre Martin, L’Atelier aux 4 Mains, à Revel, font de la restauration et conservation de meubles et objets d’art – latelieraux4mains.com

Laurence Subbiotto, Pushi, d’Avignonet-Lauragais, est verrière au chalumeau et confectionne des bijoux incrustés de perles de verre de Murano – www.pushi.fr

Jean-Paul Mestres, Abc Sculpture, est sculpteur sur bois à Toulouse – abcsculpture.fr

Pauline Clotail, Ligne Méridienne, est tapissière d’ameublement et teinturière à Toulouse, www.lignemeridienne.fr

Nicole Deligny, Atelier Nicole Deligny, est céramiste spécialisée en raku, Castanet-Tolosan – http://www.metiersdart-occitanie.com/fr/artisan-art/C%C3%A9ramiste-ATELIER-NICOLE-DELIGNY_607_1.html

David Leger, Atelier David Leger, est sculpteur et tailleur de pierre à Launac – www.david-leger.com

Mathilde du Mesnildot St Michel est vitrailliste à Toulouse

Jean Müller, Pass Passion, à Toulouse https://www.passpassion.fr/

Ariane Blanquet, Atelier Mosaïa, est mosaïste depuis Toulouse – www.mosaia.free.fr

Adrian Dragus, Ad Pierres, à Aulon, est marbrier et mosaïste – http://www.metiersdart-occitanie.com/fr/artisan-art/Marbrier—Mosa%C3%AFste-AD-PIERRE—Adrian-DRAGUS_457_1.html

Anne Grohens, est céramiste à Aulon – www.anne-grohens.com

Céline Frémont, Céline Frémont Création, établie à Le Faget, est créatrice de vêtements pour femmes – www.celinefremont.com

Amandine Foucaud, Joli Brin, à Toulouse, confectionne des vêtements pour enfants – www.jolibrin.com

Nathalie Charrié, est sculptrice et céramiste à Toulouse – nathalie-charrie.fr

Sophie et Jean Blanc, À l’Or et du Bois, Montégut-Lauragais, sont ébénistes – restaurateurs – aloretdubois.com

Nathalie Chaulaic, Atelier Nathalie Chaulaic, est mosaïste à Saint-Léonard – www.nathaliechaulaic.com

Mounia Bouyssou, Atelier Bout À Boue, à Ste Foy d’Aigrefeuille, est céramiste – atelierboutaboue.fr

Estelle Terrisse basée à Castelnau d’Estrétefonds confectionne des bijoux d’art en métaux précieux – www.estelleterrisse.com

Childeric Aubert, Echo d’artistes, Luthier, atelier de fabrication artisanale et réparation d’instruments de musique à cordes frottées et pincées à Fronton

Corinne Millet, céramiste plasticienne à Lavelanet