Toulouse. En attendant RIO LOCO 2021, écoutez des playlists du festival !

A quelques jours du festival Rio Loco 2021, du 12 au 20 juin à la Prairie des Filtres de Toulouse, découvrez des playlists pour vous mettre l’eau à la bouche.

Dans une semaine, on va enfin retrouver le festival après une édition 2020 annulée. Sur 8 jours, le RIO LOCO met à l’honneur l’Afrique et sa musique avec pas moins de 30 artistes de haute volée. La Prairie des filtres accueillera notamment Gael Faye,Pongo, Les Amazones d’Afrique, Bassekou Kouyaté, Ayo, Fulu Miziki, Jupiter & Okwess, Ray Leman, Amadou& Mariam, Les frères smith, un hommage à Rachid Taha, Fatoumata Diawara et tant d’autres .

Pour patienter, le festival a mis en ligne une playlist de 24 titres des artistes du festival : https://open.spotify.com/playlist/6aYvxyUUKA0XuGfjHMN7GX

Le site Les Inrocks aussi nous offre une playlist pour l’occasion : https://open.spotify.com/playlist/42P2M9fCy105D4dcIFpxKq

Et pour toute les infos du festival : Tout savoir sur Rio Loco 2021