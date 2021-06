Avant-première de La Fine Fleur avec le toulousain Melan

Partager Facebook

Le 11 juin, le Gaumont Toulouse Wilson accueille en avant-première l’équipe du film La Fine Fleur avec Catherine Frot et le rappeur toulousain Melan.

On le connait pour la musique. On le découvre excellent acteur dans ses clips. Dès le 30 juin, on pourra découvrir le toulousain Melan sur grand écran dans le film La Fine Fleur de Pierre Pinaud. Le rappeur a été choisi pour interpréter le premier rôle masculin aux cotés de Catherine Frot. Il interprète un employé en insertion sans aucune compétence horticole qui va venir en aide à une grande créatrice de roses.

Il ne faudra pas passer autour de ce joli film lors d’une avant-première le 11 juin au Gaumont Toulouse Wilson. Mais aussi le 30 juin, jour de sortie en salle. Dans cette période d’embouteillage dans les salles obscures, quand vous avez envie de voir un film n’attendez pas !

En attendant, on peut découvrir la musique de Melan avec l’album « Angle Mort » avec des sons comme « Qui », « Dose » ou le titre éponyme de l’album.