Toulouse. Deux opérations de vaccination exceptionnelles à Reynerie et Bagatelle

La ville de Toulouse a vacciné les plus fragiles lors de deux opérations exceptionnelles à la Reynerie et Bagatelle.

En parallèle de la campagne de vaccination massive menée sur l’ensemble du territoire pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la Mairie de Toulouse, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne en lien avec la direction départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie et la Préfecture de Haute-Garonne ont souhaité travailler main dans la main avec l’ADIMEP, association pour la diffusion de la médecine de prévention afin de faciliter l’accès à la vaccination aux habitants des quartiers Reynerie et Bagatelle.

Pour parvenir le plus vite possible à l’immunité collective indispensable pour espérer sortir de cette crise sanitaire, la CPAM contacte régulièrement ses assurés n’ayant pas encore bénéficié de la vaccination. Il apparaît qu’une part d’habitants dans la cible vaccinale des quartiers dits sensibles souhaitait être vaccinée mais n’avait pas encore eu accès aux vaccins.

Afin de faciliter la vaccination de tous, deux opérations exceptionnelles ont donc été organisées les 25 et 26 mai, quartier Bagatelle, au Centre Culturel Henri Desbals et les 27 et 28 mai, quartier Reynerie, à l’Espace Seniors.

Quatre jours pendant lesquels près de 400 personnes ont pu recevoir leur première injection. Les rendez-vous pour la seconde injection sont d’ores et déjà fixés. Celle-ci se fera dans les mêmes conditions, lors d’opérations exceptionnelles au plus près des habitants.