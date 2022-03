Toulouse commémore les 10 ans des attentats de Mars 2012 

Partager Facebook

Il y a 10 ans, des attentats terroristes ont été commis à Montauban et Toulouse. La ville rose a décidé de commémorer ce triste anniversaire.

Toulouse commémore les 10 ans des attentats terroristes perpétrés les 11, 15 et 19 mars 2012 et rend un hommage appuyé aux victimes civiles et militaires. Pour cela plusieurs initiatives symboliques.

Tout d’abord, une grande banderole sera déployée sur la façade du Capitole du 11 au 21 mars 2022 avec le message suivant : « Mars 2012, Toulouse se souvient ».

Un hommage dans le square de Gaulle

Du 14 au 21 mars, un dispositif mémoriel sera installé à quelques pas de l’arbre du souvenir planté en 2013 et de la plaque commémorative. Cette installation rappelle l’identité des 7 personnes assassinées et des 2 personnes grièvement blessées à Toulouse et à Montauban lors de ces attentats. Mais aussi le déroulé de ces trois jours sanglants pour la région.

Une cérémonie le 20 mars à la Halle aux Grains

Le Président de la République, Emmanuel Macron, présidera une cérémonie d’hommage solennel aux victimes des attentats des 11, 15 et 19 mars 2012, en présence d’Isaac Herzog, Président de l’État d’Israël.

Elle s’organise autour de 3 temps forts :

– à 15h : Forum-débat sur le thème : « La défense des valeurs de la République, la laïcité et l’unité face aux menaces de l’islamisme » ;

– à 16h45 : Cérémonie officielle. Commémoration en présence des présidents Emmanuel Macron et Isaac Herzog ;

– à 20h30 : Représentation théâtrale : “Le nageur d’Auschwitz” avec Amir, mise en scène de Steve Suissa.

