Toulouse. Cinespana de retour à l’automne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival du cinéma Espagnol, Cinespana, prendra place à Toulouse du 2 au 11 octobre 2020.

Après l’annonce de l’affiche et les dates de la 25e édition du festival Cinespana, on en sait un peu plus. Pour rappel, Cinespaña est l’évènement culturel qui permet chaque année au public de la métropole toulousaine et de la région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée, de découvrir le cinéma espagnol à travers des compétitions de longs-métrages fictions et documentaires, un panorama ou encore des cycles thématiques.

Ce ne sera pas tout, les cinéphiles comme les curieux pourront découvrir des rencontres littéraires, des débats, des expositions ou encore des concerts gratuits dans un lieu dédié au festival.

Pour en profiter pleinement, rendez-vous au Village du festival, dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse. Concerts gratuits tous les soirs à 19 h ainsi que bar à tapas et restauration.

Toutes les informations complémentaires sur le site du festival : www.cinespagnol.com