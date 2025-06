Louis de Funès en Ciné-Concert : Les Grands Classiques de l’Acteur Préféré des Français au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à une soirée mémorable de rires et de musique ! Le Zénith Toulouse Métropole accueillera un événement exceptionnel le lundi 9 juin 2025 à 20h00 : « Louis de Funès en Ciné-Concert – les Grands Classiques en Concert ». Pour la toute première fois et en accord officiel avec la famille de Funès, venez revivre la magie de l’acteur préféré des Français comme jamais auparavant !

Ce ciné-concert unique en son genre, orchestré par Overlook Events, est une célébration grandiose de l’œuvre inégalable de Louis de Funès. Sur un écran géant, vous découvrirez les meilleurs passages et dialogues clés issus de 25 de ses films les plus cultes, tandis qu’un orchestre symphonique interprétera en direct les musiques emblématiques qui ont marqué ces chefs-d’œuvre.

De l’humour déjanté de « L’Aile ou la Cuisse » aux aventures rocambolesques de la saga des « Gendarmes », en passant par l’incontournable « La Folie des Grandeurs », le légendaire « Rabbi Jacob », ou encore « Oscar », « L’Homme Orchestre », « Le Petit Baigneur », « Fantomas », « Le Corniaud », « Hibernatus », « Pouic Pouic » et l’inoubliable « La Grande Vadrouille », ce spectacle familial est un véritable hommage à l’icône du cinéma comique français.

Fruit d’un an et demi de développement, ce show d’une très haute exigence technique et artistique promet une synchronisation parfaite entre l’écran, les musiciens, les lumières, les effets sonores et les dialogues. Attendez-vous à une expérience immersive hors du commun, qui fera revivre la fantaisie, la gestuelle inimitable et la verve de Louis de Funès.

Overlook Events, société de production reconnue pour ses créations originales et son expertise dans les grands concerts orchestraux (notamment avec des œuvres de Joe Hisaishi, Danny Elfman et John Williams), garantit une scène de qualité avec des musiciens de grands talents.

Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer l’héritage de Louis de Funès et de partager un moment de joie et de nostalgie en famille ou entre amis !

Informations pratiques :