Double date toulousaine pour Chinese Man !

On ne présente plus le collectif Chinese Man. Le trio composé de High Ku, Matteo & Sly ne cesse de nous surprendre depuis ses débuts en 2004. Puisant leurs influences dans le hip hop, il nous offre des lives d’exception à chaque passage . Rappelez vous de la tournée « The Groove Sessions Live », aux côtés des Baja Frequencia et Scratch Bandits Crew, commémorant leur 15 ans.

Voir et vivre Chinese Man sur scène reste toujours une expérience unique et captivante qui invite les spectateurs au lâcher-prise. Avec plus de 600 dates autour du globe, le groupe revient en 2024 pour leur 3ème album autour d’un live toujours plus immersif & explosif ! A Toulouse les deux dates du Bikini sont complètes. Preuve du succès du trio depuis 20 ans !

Infos : lebikini.com