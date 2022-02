Toulouse. Atònita, une clown pas que drôle sur la scène du Ring

Partager Facebook

Du jeudi 10 au samedi 12 février, le Ring-scène périphérique et la Grainerie présentent « Hier arrive bientôt » de l’Atònita Compagnie, une secousse sensible et clownesque sur le manque, la mémoire et l’oubli.

Une femme seule, une main qui s’agite, un téléphone… et un homme absent. Est-il parti ? Est-il mort ? En tout cas, il n’est plus là. Convoquant tour à tour le mime, le théâtre d’objet, une scène culte du cinéma hollywoodien, une mère qui n’en finit pas de parler, Georgina Vila-Bruch s’attaque au manque de l’être cher, au vide laissé par son absence et s’inscrit, avec Atònita, dans l’histoire des clowns intimistes.

Atònita est une naïve acharnée, une têtue de l’espoir, une fantaisiste de survie, une nostalgique épidermique, une toujours perdante habituée à l’être. L’autre n’est plus là. Atònita s’habite avec.

Avec une douce folie et une grande dose de fantaisie, Georgina Vila-Bruch traite avec justesse le manque de l’autre, les tours joués par la mémoire et l’oubli. D’une expérience personnelle, elle fait le récit d’une histoire commune.

« Hier arrive bientôt » est un voyage dans l’intensité du vide, la force du manque et la vitalité de l’imaginaire. un solo clownesque sensible, drôle mais pas que.

Infos :

Atònita

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 février à 20 h

Ring – scène périphérique

(151 route de Blagnac, 31200 Toulouse)

Réservations : la-grainerie.mapado.com