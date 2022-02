Guillaume Lopez et son projet Anda-Lutz ce jeudi à Toulouse

Partager Facebook

Guillaume Lopez présente le projet Anda-Lutz ce jeudi 10 février à la Salle Nougaro.



Anda-Lutz, vous invite à découvrir l’El Dorado des pays de lumières, l’Al-Andalus. Tout à la fois compositeurs et aventuriers, les 4 artistes se sont rencontrés au Maroc en novembre 2018, ils y ont mêlé leurs talents, leurs univers et invitent le public dans ce voyage musical et poétique entre hier et demain, rage et douceur, rêve et réalité.

Guillaume Lopez et Thierry Roques ont créé en 2006, « Sòmi de Granadas » qui liait musicalement la ville de Grenade sur Garonne à Granada l’Andalouse. Anda-Lutz en est la suite logique, Toulouse-Granada-Agadir : voici le pont imaginé par ce quartet entre les pays d’Oc, l’Espagne et le Maghreb.

Plus d’infos : http://www.sallenougaro.com/