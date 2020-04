Toulouse. 800 000 masques artisanaux commandés

Partager Facebook

Vendredi dernier, en conférence de presse, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a annoncé la commande de 800 000 masques artisanaux lavables pour les habitants de la métropole. C’est le double que la semaine passée. C’est 800 000 masques seront livrés avant le 11 mai pour chaque habitants de Toulouse et sa métropole. Les masques couteront 2 euros l’unité et sont à la charge de chaque commune. Un modèle de distribution est à l’étude.

A Tournefeuille suit le mouvement

Dans un communiqué la Ville de Tournefeuille s’est aussi engagé pour la distribution de masques. Suite aux annonces du Maire de Toulouse, la Ville sera en mesure de doter chaque Tournefeuillaises et chaque Tournefeuillais puisque nous nous sommes engagés avec mes collègues Maires des communes de la Métropole dans une commande groupée qu’ils avaient anticipée dès la semaine dernière pour être en mesure d’envisager une livraison la plus rapide possible.