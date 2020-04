Partager Facebook

En donnant accès libre à la plateforme, 1jour1actu-les reporters du monde, Milan presse permet aux élèves de créer leur journal de bord du confinement, sous la coordination des enseignants, et peuvent ainsi garder le contact avec leurs classes. A ce jour plus de 300 classes écrivent leur journal et ont déjà produit 1 600 articles !

Garder le contact, s’exprimer et partager cette expérience inédite du confinement avec ses élèves via un journal de classe ? Grâce à 1jour1actu-les reporters du monde, un outil édité par Milan Presse, en accès libre, les enseignants coordonnent très facilement ce projet à distance.

Produire un journal ensemble tout en étant chacun chez soi

Les élèves apprennent à écrire des articles, depuis chez eux ; l’enseignant est leur rédacteur en chef. Comme dans une vraie équipe de rédaction, chaque apprenti journaliste traite d’un thème qu’il a envie d’aborder : l’école à la maison, la vie de la famille, le partage d’activités sportives, des recettes de cuisine, du jardinage, de la lecture…

Toutes les préoccupations et les activités des enfants pendant cette période particulière sont présentes dans ces journaux de bord…

Un dispositif ludique, un partage d’expériences et une approche collective qui motivent les élèves pour écrire !

À ce jour, plus de 300 classes écrivent leur journal et ont déjà produit 1 600 articles !

Dont celui écrit par Arthur, du groupe Classe cm2, de l’école primaire de la Sainte-Famille à Toulouse : « Qu’est-ce qu’un pangolin » et celui de Liam, du groupe Classe CM2, de l’école primaire Marcel Pagnol à Ribaute-les-Tavernes (Gard / Occitanie) : « 4 à la maison en télétravail »

Pour retrouver les articles écrits par les enfants : https://education.1jour1actu.com/coups-de-coeur/