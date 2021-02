Top 14 – Stade Toulousain : Réception de Pau pour rester leader !

Partager Facebook

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain retrouve le championnat de France avec la réception de la Section Paloise.

Retour à Ernest Wallon pour Toulouse ce vendredi soir pour le compte de la 16e journée de Top 14. Leader avec un match en moins suite au report de la rencontre face à La Rochelle, le Stade Toulousain a connu une période sans entrainement collectif et sans match avant de recevoir Pau, une équipe à la recherche d’une nouvelle dynamique.

Pour Toulouse, cette rencontre intervient après une période sans match, et avec peu d’entrainement comme l’explique le manager du Stade Toulousain Ugo Mola : « Nous n’avons joué qu’un match en un mois. Depuis la réception du Stade Français, nous n’avons eu aucun moment aussi intense que celui qui nous attend vendredi soir. » Sans compter que la reprise de l’entrainement remonte à seulement une semaine, là où Pau a pu se préparer.

Mais c’est deux salles deux ambiances. Le Stade Toulousain veut conforter sa place de leader lors de cette 16e journée de Top 14. Toulouse ne comptant que deux points d’avance sur La Rochelle et le Racing 92. Pau joue clairement le maintient. Avec seulement huit points d’avance sur le 13e, Bayonne, les palois doivent prendre des points rapidement pour sortir de la zone de turbulence.

En conférence de presse, les palois ont montré une certaine envie de jouer. Car contre Toulouse, il faudra envoyer du jeu. Pour Matthieu Ugena, « c’est toujours un match avec beaucoup de jeu qui s’annonce. On y va avec beaucoup d’envie et la volonté de rivaliser avec notre adversaire. » Il faudra faire attention, et Samuel Marques le sait : « Si on laisse Toulouse jouer, on sait ce que ça donne, il ne faudra pas les regarder jouer. On va continuer à s’appuyer sur notre conquête pour rivaliser avec eux. »

Toulouse est prévenu, Pau vient avec des intentions de jeu. Ugo Mola le sait et prévient : « L’adversaire qui nous attend est difficile à manoeuvrer. Nous l’avons affronté il n’y a pas si longtemps que cela et connaissons leurs qualités. Leurs dernières sorties sont convaincantes et nous ne serons pas surpris d’une bonne performance de leur part.«

Au niveau de l’effectif, le Stade Toulousain sera privé des internationaux retenus avec le XV de France pour le tournoi des Six Nations. La première ligne sera donc composée de Castets, Guillaume Marchand et Faumuina. Sur les lignes arrières, il faudra faire sans Dupont mais aussi sans Ramos et Ntamack toujours blessés. Kolbe sera à l’arrière.

Stade Toulousain:

XV de départ : Kolbe – Huget, Guitoune, Akhi, Lebel – (o) Holmes, (m) Balès – Placines, Miquel, Elstadt – Meafou, Ro. Arnold – Faumuina, G. Marchand, Castets

Remplaçants : Cramont, Neti, Tekori, Ri. Arnold, Kaino, Germain, Médard, Ainu’u

Section Paloise :

XV de départ : Mogg – Septar, Manu, Vatubua, Votu – (o) Hastoy, (m) Marques – Ugena, Whitelock, Erbani – Philip, Metz – Corato, Lespiaucq (cap), Fisi’ihoi

Remplaçants : Rey, Calles, Ramsay, Gunther, Le Bail, Debaes, Tuimaba, Adriaanse

Stade Toulousain – Section Paloise

Vendredi à 20h45 sur Canal Plus Sport

Stade Ernest Wallon – Toulouse