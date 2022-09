Top 14 – Stade Toulousain : Douze absences contre l’UBB

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En conférence de presse, Ugo Mola s’est exprimé sur le groupe pour la première journée de Top 14 à Bordeaux. Pas moins de 12 joueurs ne seront pas sur le près dimanche, il faudra composer avec de jeunes joueurs.

Pour sa rentrée, l’entraineur du Stade toulousain a fait le point sur les absences de dimanche pour la première journée face à Bordeaux-Bègles. Entre les sélections et les petits pépins, Toulouse jouera sans de nombreux cadres.

Devant, Toulouse fera sans Cyril Baille de retour dans deux mois et demi, Yannick Youyoute (biceps), Joel Merkler (ménisque), Flament (entorse), Cros (reprise), ou encore Rynhardt Elstadtt en sélection avec l’Afrique du Sud. S’ajoutent les noms de Chocobares (genou), Graou, Tauzin (reprise), Pita Akhi (opéré ce jour d’une gène au genou) , David Ainu’u (adducteur) et enfin Juan Cruz Mallia impressionnas avec l’Argentine et qui reviendra en octobre.

Heureusement pour les stadistes, les recrues seront de la partie tout comme de jeunes joueurs pour compléter les manquements dans l’effectif. Reste à savoir après la préparation et un match amical si le Stade est prêt ?