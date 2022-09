Theocharis TSINGARAS rejoint le Toulouse FC

Partager Facebook

Alors que le mercato estival vit ses dernières heures, le TéFéCé se renforce aujourd’hui avec l’arrivée en prêt de Theocharis Tsingaras. Le milieu de terrain grec âgé de 22 ans, formé puis passé professionnel avec le PAOK Salonique, vient densifier l’entre-jeu de Philippe Montanier.

Theocharis Tsingaras arrive sur berges de la Garonne fort de son expérience européenne, après avoir disputé la phase de groupe de Ligue Europa en 2020 et la Ligue Europa Conférence la saison dernière, jusqu’en quart de finale. Toujours sous la tunique des Blanc et Noir, seul club professionnel avec lequel il a évolué et disputé 55 matchs professionnels.

Lauréat de la Coupe de Grèce en 2021, l’ancien international Espoir grec (14 sélections) a contribué à l’accession du PAOK Salonique pour le troisième tour de qualifications de Ligue Europa Conférence en terminant deuxième de Super League, le championnat de première division grecque.