King Gizzard & The Lizard Wizard ce mardi à Toulouse

King Gizzard & The Lizard Wizard s’installent au Bikini Toulouse ce mardi 29 aout.

Les statistiques sur la carrière colorée de King Gizzard s’empilent rapidement : 23 albums (dont cinq rien qu’en 2017), 10 d’entre eux classés dans le Top 20 en Australie, où ils sont désormais sans doute le groupe de rock le plus innovant, important et productif du pays. Une reconnaissance critique internationale. Des apparitions en tête d’affiche de festivals. Et peut-être le plus important, une base de fans fervents dans le monde entier qui partagent des mèmes, des mixes, des vidéos, des graphiques, des théories et des discussions sans fin, grâce auxquels ils explorent et développent ce qu’ils ont appelé « The Gizzverse ».

Voilà un groupe de sept joyeux lurons chez qui le mot concert prend réellement tous son sens. Ceux qui ont déjà assisté à un set de ces rockeurs psychés australiens savent de quoi il retourne. Carré, huilé, impeccable, sans temps mort. King Gizzard n’est pas là pour lézarder. Ça joue pieds au plancher, ça joue vite, le volume de l’ampli au maximum sous un déluge d’effets cosmiques, de guitares électriques, de roulements de batterie, de flûtes et d’harmonica.

Rendez-vous ce mardi sur la scène du Bikini Toulouse.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

Mardi 29 août 2023

Le Bikini – Toulouse

réservations : lebikini.com