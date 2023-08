Eddy de Pretto de retour avec un single et une date à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Eddy de Pretto signe son grand retour avec la sortie d’un nouveau titre et l’annonce d’une tournée avec un passage à Toulouse le 8 mars 2024.

Depuis son apparition sur la scène musicale en 2017 avec le titre Kid, Eddy de Pretto nous a mis une claque grâce à son univers et des textes ciselés sur les questions de la virilité et du genre. L’année suivante, l’album Cure assoit son talent avec plus de 300 000 exemplaires vendus et deux ans de concerts. C’est dans un beau mouvement inclusif, qui part de soi vers les autres, que son deuxième album voit le jour, À tous les bâtards (2021). À travers celui-ci, il se dévoile dans des histoires qui, si elles n’appartiennent qu’à lui, résonnent en chacun de nous.

Là, Eddy de Pretto nous ravit avec le titre « R+V » qui annonce son retour avec une tournée et un futur album qu’on a très hâte de découvrir chez Toulouseblog.

Eddy de Pretto

Le 8 mars 2024

Le Bikini-Toulouse