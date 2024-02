Top 14. Le Stade Toulousain avec le bonus face à Bayonne !

Partager Facebook

Samedi soir, à Ernest Wallon, le Stade Toulousain remporte une victoire bonifiée face à une solide équipe de l’Aviron Bayonnais (46-26) grâce à une excellent Antoine Dupont. Toulouse est désormais deuxième du Top 14.

Festival offensif dans la ville rose samedi soir pour cette journée de Top 14 en doublon avec le 6 Nations. Le Stade Toulousain a pu compter sur un énorme Antoine Dupont pour s’imposer face à Bayonne avec 7 essais contre 4 et un bonus offensif arraché dans les arrêts de jeu…à l’initiative du capitaine toulousain et conclu par Juan Cruz Mallia.

L'ESSAI DU BONUS 🔥



Mais quelle dernière action et quel essai du @StadeToulousain !!! #STAB pic.twitter.com/XYFWxWO9u3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) February 3, 2024

En ce weekend de doublon, on a assisté à un joli match de rugby. Les basques ne sont pas venus pour faire de la figuration à Ernest Wallon. Au contraire, une belle équipe de Bayonne a posé des problèmes à Toulouse durant 65 minutes. L’indiscipline a couté chère aux visiteurs. Mais en face, il y avait surtout le récital d’Antoine Dupont plus heureux et affuté que jamais. En tout, Toulouse marquera 7 essais grâce à Bituniyata (12e), Dupont (20e), Ahki (25e), Willis (39e), Placines (47e), Barassi (80e) et enfin Mallia (80+1e).

Ce succès était le dernier pour Antoine Dupont avant un bon moment. Le demi de mêlée ne jouera plus avec le Stade Toulousain en Top 14 jusqu’à la mi-mars ou plus. Il file désormais avec l’Equipe de France à 7 pour préparer les JO de Paris avec deux étapes du circuit mondial à Vancouver (23-25 février) puis Los Angeles (1er – 3 mars).