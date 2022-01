Top 14 : Le classico Stade Toulousain – Stade Français le 11 février !

Partager Facebook

On connait enfin la date du classico. La rencontre entre le Stade Toulousain et le Stade Français avait été reporté en décembre dernier. Rendez-vous désormais le 11 février à 21h au Stadium de Toulouse. Un match sans les internationaux retenus pour le 6 Nations et la rencontre France- Irlande du 12 février.