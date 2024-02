Top  14. La jeunesse toulousaine prend le pouvoir à Clermont !

Partager Facebook

En clôture de la 16e journée de Top 14, le Stade Toulousain, remanié et rajeuni, s’est imposé sur la pelouse de Clermont (33-37) dans un match fou.

Pour le déplacement en Auvergne, Ugo Mola devait faire avec de nombreux absents entre les internationaux et les blessés comme Laulala, Chocobares, les frères Ntamack, Jelonch, Flament, Meafou, Willis ou encore Delibes. Soit près d’une vingtaine de joueurs indisponibles pour ce doublon Top 14/ 6 Nations. Le Staff toulousain a donc décidé de faire confiance à la jeunesse. Et ça a payé !

L’ASM espérait, dans les conditions actuelles, éviter une troisième défaite à la maison. Cela n’était sans compter sur l’euphorie, le sérieux et le coté décomplexé des toulousains…sans oublier le scénario fou de la rencontre. Si Clermont débute avec rythme la rencontre, un carton rouge infligé au pilier droit clermontois Cristian Ojovan dès la 11e minute va changer la donne. Toulouse en profite par Arthur Retière (19e). Juste avant la pause, Clermont va réduire la marque (5-11).

Le second acte est une avalanche d’essais. Décomplexés, les jeunes toulousains lancent des offensives et le troisième ligne Castro-Ferreira s’offre un doublé (41e-50e) tout comme Arthur Retière (54e). Les Auvergnats ne veulent pas décrocher et en un quart d’heure inscrivent trois essais par Jauneau (60e), Fainga’a (66e) et Delguy (75e). Toulouse tient le cap et sur une dernière touche volée à cinq mètres de sa ligne, s’offre une victoire à l’extérieur (33-37).

Avec cet exploit des jeunes toulousains en Auvergne, les rouges et noirs restent 2e de Top 14 à égalité avec le Stade Français (1er). Prochain rendez-vous face à Castres samedi 2 mars à 15h.