Rugby à 7. A Vancouver, Antoine Dupont et la France décrochent le Bronze !

Dimanche, France 7, pour les débuts d’Antoine Dupont, a décroché la médaille de bronze de l’étape de Vancouver face aux USA. Les bleues se sont inclinées, elle, en finale face à la Nouvelle Zélande (35-19).

À la fin de trois jours intenses de rugby à 7 au HSBC SVNS à Vancouver, les équipes de France ont réalisé de belles performances. Tout d’abord chez les garçons, avec une troisième place. Pour la première de Dupont, les bleus se sont inclinés en demi-finale face à une belle équipe de Nouvelle-Zélande (28-26). Pour la petite finale, les français ont pris le meilleur sur les USA (42-12). Ce résultat est d’autant plus impressionnant que les Français étaient menés 12-0 et réduits à six suite à un carton jaune infligé à Dupont en première période.

Du côté du tournoi féminin, les françaises se sont inclinées en finale face à la Nouvelle Zélande (35-19) après trois jours au Canada exceptionnels. Le prochain tournoi aura lieu à Los Angeles dans quinze jours.