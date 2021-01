Top 14 : Agen – Stade Toulousain, le choc des extrêmes

Partager Facebook

Pour le compte de la 19e journée de Top 14, en match avancé, le Stade Toulousain (1er) se déplace à Agen (14e) ce samedi 23 janvier 2021.

Avec la mise entre parenthèse de la Coupe d’Europe, la LNR a décidé d’avancer la 19e journée de Top 14. Pour Toulouse, c’est l’occasion de garder le rythme dans un match des extrêmes ce samedi.

Les stadistes, solides leaders, avec 5 victoires de rang, se déplacent donc à Agen, dernier avec 14 défaites pour autant de rencontres. Entre les deux formations, ce n’est plus du tout le même championnat et les agenais se préparent à descendre en Pro D2 pendant que Toulouse rêve de Brennus. Mais, on le sait, en une rencontre, Agen peut poser des problèmes aux rouges et noirs.

Rendez-vous ce samedi à 18h15 pour suivre cette rencontre !