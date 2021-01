En attendant les concerts, le Bikini propose sa playlist

Partager Facebook

Découvrez les titres préférés de l’équipe du Bikini, la salle près de Toulouse.

Les concerts nous manquent. Et manquent aussi aux salles. En attendant de retrouver le public, la salle du Bikini, près de Toulouse, continue de partager de la musique. Avec une playlist, les membres de l’équipe dévoilent chaque mois cinq titres fétiches. Pour débuter l’année, 4 d’entre eux, Hervé (directeur) Lucas, (responsable des bars), Lionel (régisseur général) et Annabelle (chargée de communication) nous proposent du son pour nos oreilles.

On y découvre du Biolay, du Foals, du Tame Impala, The Strokes, LA Femme, Archive, Yelle ou encore The Hives.

A Découvrir ici : https://open.spotify.com/playlist/4UVb18qTO1GEfRfrlDTWQ3?si=C5f1ic1qQjupupVIVn0mIg

Chez Toulouseblog, nous vous offrons aussi une playlist avec des nouveautés toulousaines : https://open.spotify.com/playlist/4ABZ36BaEYfDjWLdwjZ78s