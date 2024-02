Top 14. Pluie d’essais entre le Stade Toulousain et Oyonnax, quadruplé pour Graou

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Stade Toulousain a réalisé un festival offensif face à Oyonnax (61-34) à Ernest Wallon ce samedi soir. Paul Graou a inscrit un quadruplé pour Toulouse.

Il y a des après-midi comme ça où le spectacle est incroyable. Alors que le 6 Nations fait relâche, le Top 14 en profite pour une petite journée. Toulouse et Oyonnax ont décidé de nous offrir un festival offensif avec 14 essais dont neuf pout les Champions de France 2023. Sur la pelouse, pas de soucis pour les rouges et noirs, et Paul Graou, souvent doublure d’Antoine Dupont, en a profité pour marquer les esprits avec 4 essais.

Toulouse reste donc invaincu en 2024 malgré l’absence des internationaux français. Après 15 journées, c’est une deuxième place de Top 14 à égalité de points avec le leader le Stade Français.