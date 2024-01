Champions Cup. Le Stade Toulousain, intouchable, affrontera le Racing 92 en 8e

Partager Facebook

Le Stade Toulousain a validé la première place du groupe en s’imposant avec le bonus offensif face à Bath (31-19) ce dimanche. Toulouse recevra le Racing 92 en 8e de finale début avril.

Reçu 20/20 ! Toulouse a réalisé une phase de poule exceptionnelle en prenant 20 points sur 20 possibles grâce à une nouvelle victoire bonifiée face à Bath (31-19) à Ernest Wallon. En s’offrant la première place de poule, les stadistes recevront les matchs de phase finale dès avril prochain. Un bel avantage construit de match en match.

Et ce fut le cas ce dimanche dans une belle rencontre de rugby. Le premier acte est assez ouvert où Toulouse prend rapidement l’avantage grâce à des essais de Meafou (6e) et Ramos (9e). Un avantage de courte durée puisque les anglais reviennent dans la rencontre avec deux essais consécutifs par Obano (14e) et Du Toit (23e). Les deux formations se rendent coup sur coup, et au caractère, le pack d’avant de Toulouse va s’offrir un essai de pénalité après avoir enfoncé le pack anglais (28e). Le public se dit que les toulousains ont pris une petite avance avant la pause. Mais c’est sans compter sur les belles intentions de jeu anglaises. Bath égalise juste avant la pause grâce à Lawrence (19-19, 39e).

Le deuxième acte est plus tendu…surtout dans sa première partie. Ni les toulousains ni les anglais n’arrivent à faire une différence. Sur une action en première intention, Ramos décale Mallia pour offrir l’essai du point de bonus offensif à Toulouse (68e). Dix minutes plus tard, l’international français éteint les derniers espoirs anglais après la réception d’un petit jeu au pied au dessus de la défense de Bath d’Antoine Dupont, encore excellent ce dimanche. L’ouvreur aplatit son deuxième essai de la rencontre et offre la victoire aux toulousains (31-19, 77E).

Les toulousains affronteront donc en 8e de finale le Racing 92. En cas de victoire, ils pourraient retrouver Bath, ou Exeter. Un coté de tableau où on retrouve l’UBB face aux Saracens et les Harlequins face à Glasgow. De l’autre coté, deux clubs français avec la Rochelle qui ira chez les Stormers avant d’espérer un quart en Irlande face au Leinster, ou en Angleterre face à Leicester. Lyon ira chez les Bulls.

Anthony Jelonch et Delibes blessés

Malgré la victoire, Toulouse perd deux éléments. Anthony Jelonch a senti « son genou droit vriller » indique Ugo Mola à la fin de la rencontre. Sorti à la 56e, le Stade Toulousain n’a pas voulu prendre de risque avec son international. D’après le journal L’Equipe, le troisième ligne centre est touché aux ligaments croisés du genou droit. Il serait forfait pour le tournoi des 6 Nations et, si c’est confirmé pour le reste de la saison. Pour rappel, Anthony Jelonch avait raté plusieurs mois pour une blessure au genou gauche l’an passé.

Autre mauvaise nouvelle : le centre Dimitri Delibes souffre d’une luxation à l’épaule après un contact. Il en a pour trois-quatre mois d’indisponibilité.