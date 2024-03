Stade Toulousain: Des retours importants à l’entrainement !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce lundi, le Stade toulousain retrouvait des cadres pour son premier entraînent de la semaine. Antoine Dupont, Romain Ntamack, Richie Arnold et Pierre Louis Barassi étaient sur le terrain.

Dimanche soir, Toulouse se déplacera à Bordeaux pour un choc de Top 14 entre deux équipes en course pour les demi-finales. En prévision de cette rencontre, Ugo Mola a pu retrouvé de nombreux joueurs importants pour son effectif. Tout d’abord, Antoine Dupont de retour de son aventure à 7 avec deux médailles (Bronze et Or) dans les bagages. Le demi de mêlée a eu droit à une semaine de vacances avant de préparer les prochaines échéances avec son club.

Son compère à la charnière, Romain Ntamack reprend les entrainements doucement et ne devrait pas être dans le groupe pour l’UBB. L’objectif reste la Coupe d’Europe. Dans les autres retours marquants, on a pu voir Matthis Lebel, Dorian Aldegheri mais aussi Richie Arnold, Santiago Chocobares, Pierre-Louis Barassi et Théo Ntamack.