XV de France : La Liste pour le 6 Nations avec 9 toulousains

Ce mercredi, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 34 joueurs retenus pour le Tournoi des 6 Nations 2024. Sans Antoine Dupont, Toulouse comptera 9 représentants avec le retour de Lebel.

Le 2 février prochain, à Marseille, le XV de France ouvrira le Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande. Une affiche qui se fera sans Antoine Dupont se préparant pour les JO 2024 avec France 7. Pour préparer le 6 Nations, Fabien Galthié a pris de nombreuses décisions marquées notamment par un nouveau staff composé de Sempéré, Arlettaz et Jeanjean. Tout d’abord, un nouveau capitaine avec la nomination de Gregory Alldritt. Neuf joueurs toulousains seront de la partie avec Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Ramos, Jelonch, Cros mais aussi le retour de Lebel et l’arrivée de Meafou. Dans les surprises, on notera la présence de néophytes comme Mathias Halaghu, Antoine Gibert, Nicolas Depoortere et Esteban Abadie.

La Liste des 34 :

Piliers : Baille (Toulouse ), Wardi (La Rochelle), S. Taofifenua (Lyon), Aldegheri (Toulouse), Atonio (La Rochelle), Laclayat (Racing 92)

Talonneurs : Marchand (Toulouse), Mauvaka (Toulouse), Barlot (Castres)

Deuxièmes ligne : Meafou (Toulouse), R. Taofifenua (Lyon), Woki (Racing 92) , Gabrillagues (Stade Français), Halagahu (Toulon)

Troisièmes ligne : Alldritt (La Rochelle), Cros (Toulouse), Jelonch (Toulouse), Ollivon (Toulon), Abadie (Toulon), Boudehent (La Rochelle)

Demis de mêlée : Le Garrec (Racing 92), Lucu (UBB)

Demis d’ouverture : Gibert (Racing 92), Jalibert (UBB)

Centres : Danty (La rochelle), Depoortere (UBB), Fickou (Racing 92), Moefana (UBB), Gailleton (Pau)

Ailiers : Bielle-Biarrey (UBB), Penaud (UBB), Lebel (Toulouse)

Arrières : Jaminet (Toulon), Ramos (Toulouse)