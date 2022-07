TO XIII v Salford : Une belle série stoppée par Salford

Partager Facebook

Samedi, le Toulouse Olympique s’est incliné face à Salford (11-24) et ne réalise pas la passe de quatre. Rendez-vous désormais le 29 juillet face à Hull.

Le Summer Olympique bat son plein à Ernest Wallon ! Avec 3 victoires en 3 rencontres les Olympiens recevaient la formation des Red Devils de Salford pour le compte de la 20e journée de Super League.

Dès l’entame les Olympiens marquent sur la première chaine, Tony GIGOT sert parfaitement son centre Mathieu JUSSAUME. Le TO mène 6-0, Chris HANKINSON transformant facilement entre les perches. Les visiteurs et leur attaque de feu ripostent, l’arrière garde Toulousaine tient bon jusqu’à la 27e minute. Sur son duel aérien l’ailier Joe BURGESS marque et SNEYD transforme, 6-6. Nous jouons les 5 dernières minutes de ce premier acte et les Olympiens restent solides en défense, ils en profitent pour creuser l’écart à 9-6 grâce à un drop de Tony GIGOT et une pénalité de Chris HANKINSON. Retour aux vestiaires avec 3 points d’écart pour les Toulousains.

En deuxième mi-temps, les anglais vont se montrer entreprenants avec un essai de SIO dès la 50e, SNEYD transforme et voilà que les Diables Rouges mènent pour la première fois de la soirée. 3 minutes plus tard, les Olympiens vont pousser Salford à la faute Chris HANKINSON passe sa seconde pénalité de la soirée et permet aux siens de repasser devant, 11-10. Pas le temps de gérer cette avance, les Red Devils inscrivent un essai qui sera transformé cela fait 11-16 à la 55e minute. Le Toulouse Olympique tente de réagir mais ces derniers commettent trop de fautes, Salford va accélérer et enfoncer le clou grâce une pénalité et un nouvel essai de SIO, 11-24 et nous jouons la 64e minute. Le score n’évoluera plus.

Après une seconde mi-temps à oublier, le TO s’incline et voit sa sa série de victoires stoppée. Les hommes de Sylvain HOULES doivent désormais se focaliser sur la rencontre face à Hull FC, vendredi 29 juillet qui marquera la fin d’un mois de juillet riche en émotions. Coup d’envoi 19h. Réservez vos places sur billetterie.to13.com.