Le Festival 31 Notes de retour en aout !

Du 5 au 28 août 2022, le Festival 31 Notes fêtera ses 25 ans avec pas moins de 100 événements programmés dans tout le département de la Haute-Garonne.

Cette 25e édition, placée sous le thème de la Fraternité/Sororité, convoque les notions de partage, rencontre, échange, et solidarité, afin de recréer du lien dans notre société après une longue période de crise sanitaire, dans une ambiance festive, entre public et artistes, entre touristes et acteurs locaux.

Pendant quatre semaines, 100 spectacles et visites touristiques ainsi que 9 expositions dans les lieux culturels départementaux inviteront le public à venir découvrir les richesses artistiques et patrimoniales du département, en partenariat avec les acteurs du territoire haut-garonnais.

Des spectacles d’abord

Les musiques du monde et traditionnelles rythmeront cette édition avec le mambo d’Alfredo Buendía y Los Picaflores en ouverture du festival, le groove de Kanazoé Orkestra, les rythmes occitans de La Mal Coiffée ou encore la cumbia de La Bruja, mais aussi des spectacles de danse, de cirque et de théâtre tout aussi variés, avec le jonglage extrême de la Compagnie LPM ou la plongée dans l’univers théâtral du 17e siècle de Molière par la Compagnie A.

Des visites aussi !

Cette année sera encore l’occasion d’explorer, au cours des 55 visites touristiques et culturelles, la richesse de la nature du territoire à la forêt de Buzet, ou encore des randonnées cueillette, dégustations et balades commentées sur les sentiers pédestres. Pour les amateurs d’Histoire, la visite de Toulouse sur les traces de la Résistance ou la balade vers le site archéologique du Musée de l’Aurignacien permettront de découvrir le passé haut-garonnais.

Parmi les nouveautés de cette 25e édition, le festival propose une nouvelle « Pause guinguette » à 19h pour partager un moment musical convivial entre les visites et le concert du soir, avec notamment Les Accords’Léon, Fanflures Brass Band, Deeplodocus ou encore Mandé Brass Band.

Des « Matinales » seront programmées au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation et au Château de Laréole.

Des nouveaux lieux partenaires accueilleront le festival à L’Abbaye de Bonnefont à Proupiary et à Toulouse, à La Maison Nougaro et L’Écluse Saint-Pierre.

Plus d’infos : cd31.net/notes