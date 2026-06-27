Finale du TOP 14 : Le Capitole en rouge et noir, toutes les infos pratiques et les 10 meilleurs lieux où regarder le match !

Toulouse retient son souffle ! Ce samedi 27 juin 2026, le Stade Toulousain tentera de décrocher un nouveau Bouclier de Brennus lors de la grande finale du TOP 14 face à Montpellier. Pour l’occasion, la place du Capitole se métamorphose en une immense fan zone pour permettre au public de vibrer à l’unisson. Voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer votre soirée, optimiser votre venue en centre-ville, et découvrir nos alternatives pour suivre la rencontre.
Un écran géant et une fan zone XXL au Capitole
Comme à son habitude lors des grands rendez-vous sportifs, la mairie de Toulouse a vu les choses en grand pour soutenir les Rouge et Noir. La finale, dont le coup d’envoi sera donné à 21h00 au Stade de France, sera diffusée en direct et en intégralité sur un écran géant installé directement sur la célèbre place du Capitole. Un événement exceptionnel et gratuit qui promet une ambiance électrique et une communion totale entre les supporters toulousains.
Accès, horaires et sécurité : anticipez votre arrivée
Pour garantir la sécurité de tous et faire face aux conditions météorologiques, un dispositif spécifique a été mis en place par la métropole.
Un dispositif canicule et des contrôles renforcés
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La place du Capitole sera entièrement fermée au public dès 16h00.
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Elle rouvrira ses portes à partir de 17h00 avec la mise en place de points de filtrage stricts aux entrées.
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En raison de l’alerte canicule actuelle, il est fortement recommandé de ne rejoindre la place qu’à partir de 19h00.
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Des dispositifs de rafraîchissement seront exceptionnellement installés sur le site pour le confort du public.
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Pour les spectateurs en situation de handicap (PMR), l’accès se fera exclusivement par les intersections des rues des Lois, Gambetta, Pomme et Rémusat, où une zone dédiée a été spécialement aménagée.
Transports et stationnement : laissez la voiture au garage !
Avec l’afflux massif de supporters attendus, le centre-ville sera difficilement praticable en voiture. De nombreuses rues adjacentes seront soumises à des restrictions de circulation et de stationnement.
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Privilégiez absolument le réseau Tisséo pour vous déplacer.
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Attention : la station de métro Capitole (ligne A) sera fermée le samedi 27 juin dès 18h00 et jusqu’à la fin des festivités.
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Le parking souterrain Indigo du Capitole fermera ses grilles dès 14h30 le samedi, jusqu’au dimanche 28 juin à 3h00 du matin.
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Les stations VéloToulouse de la zone du Capitole, ainsi que les racks à vélos de la place, seront indisponibles.
Dimanche 28 juin : le retour du Bouclier de Brennus ?
En cas de victoire toulousaine, la fête se prolongera le lendemain ! Si nos joueurs ramènent le Bouclier de Brennus à la maison, la place du Capitole fermera de nouveau le dimanche 28 juin à 17h00, pour une réouverture à 19h00 afin d’y accueillir nos héros. La station de métro Capitole serait alors également fermée de 18h00 à 23h00.
10 adresses incontournables où regarder la finale à Toulouse
Si vous souhaitez éviter la foule massive du Capitole tout en profitant d’une ambiance survoltée, la Ville Rose regorge de lieux formidables pour suivre le match. Voici notre sélection de 10 spots parfaits pour ce soir :
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La Guinguette du 101 : Retransmission sur écran géant en plein air, l’idéal pour profiter de cette belle soirée estivale.
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La Brasserie de la Dalbade : En plein cœur des Carmes, une ambiance conviviale et gourmande pour allier bonne table et amour du rugby.
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Le Bikini : L’incontournable salle de Ramonville se met en mode sport avec une diffusion du match très attendue dans une ambiance festive garantie !
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Le Flashback Café : Le spot idéal sur les allées pour se retrouver entre amis et suivre la rencontre sur leurs multiples écrans dans une atmosphère pop-culture.
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The Danu : Institution historique fondée par Trevor Brennan, c’est véritablement le temple des sports à Toulouse avec ses très nombreux écrans.
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Le Pub Saint-Pierre : Pour les inconditionnels de la ferveur toulousaine, ce bar de supporters sur la célèbre place Saint-Pierre est un classique absolu les soirs de finale.
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Le Grand Café du Stade : Situé Boulevard Carnot, ce superbe établissement est entièrement voué à la gloire du Stade Toulousain. Ambiance rouge et noir 100% garantie !
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The George & Dragon : Ce chaleureux pub anglais emblématique, à deux pas de la place du Peyrou, offre une ferveur qui ravira les puristes du ballon ovale.
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Le Bar Basque et Chez Tonton : Institutions mythiques et voisines de la célèbre place Saint-Pierre, c’est le lieu de rendez-vous incontournable pour chanter à tue-tête et vivre une ambiance 100% toulousaine avec la ferveur des grands soirs.
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Café Oz Toulouse : Un immense cadre festif pour vivre intensément les placages et les essais toulousains, le tout avec un service au top.