Coronavirus : Les concerts de Dadju, Gims et M reportés au Zénith de Toulouse !

Suite à l’arrêté du 4 mars 2020 publié par le Ministère des Solidarités et de la Santé portant sur les diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et interdisant notamment les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu clos sur le territoire national jusqu’au 31 mai 2020, plusieurs concerts prévus au Zénith de Toulouse sont déjà reporté.

Ainsi le concert de Daju prévu le 17 mars 2020 aura lieu le 2 octobre 2020, le concert de Gims du 25 mars aura lieu le 19 juin 2020 et le concert de M aura lieu le 4 octobre au lieu du 27 mai 2020.

Les billets restent valables pour la nouvelle date. Les personnes ne pouvant se rendre au concert reporté, sont invitées à se rapprocher de leur point de vente à partir pour effectuer un remboursement conformément aux conditions générales de vente.