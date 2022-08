TO XIII – Dragons Catalans : Le derby made in France à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Toulouse Olympique s’apprête à recevoir son voisin catalan à Ernest Wallon ce jeudi 25 aout pour un match crucial.

La 25ème journée de Super League marquera le deuxième derby Français de Super League mais cette fois-ci c’est au stade Ernest-Wallon que s’affronteront les deux équipes. Les Olympiens auront à cœur de prendre leur revanche et de battre leurs voisins Catalans lors de ce match épique. Le rendez-vous est fixé ce jeudi 25 août à 20h30 au stade Ernest-Wallon – ouverture des portes dès 18h.

Dragons Catalans : la première équipe française à atteindre la finale de la Super League

La franchise des Dragons est créée en 2005, née de la fusion en 2000 de deux clubs français historiques de rugby à XIII : le XIII catalan (fondé en 1934) et de l’AS Saint-Estève (fondée en 1965). Cette association prend alors le nom d’Union Treiziste Catalane avant d’adopter celui des Dragons Catalans lors de son introduction en Super League pour la saison 2006. Les Dracs n’ont jamais remporté la Super League mais sont devenus le premier club Français à disputer la finale lors de la saison 2021, malheureusement défaits 10-12 contre St Helens. Néanmoins, les Perpignanais possèdent deux trophées, la Challenge cup, remportée en 2018 à Wembley contre les Wolves de Warrington avec notamment sur le terrain Tony GIGOT et Rémi CASTY, et celui de League Leader après avoir terminé premiers de la phase régulière à l’issue de la saison dernière.

Le bilan actuel et les enjeux

À quelques jours de ce derby français, les situations des deux clubs sont relativement différentes. Le Toulouse Olympique XIII est en effet en mauvaise posture et continue de se battre pour le maintien. Ils n’ont maintenant plus le choix et doivent obligatoirement gagner les trois prochains matchs s’ils souhaitent se raccrocher à Wakefield et espérer leur passer devant au dernier moment. Ce match contre les Dragons Catalans est donc d’autant plus important pour le TO.

Du côté des Dragons, la situation est beaucoup plus confortable puisqu’ils se classent à 4ème avant cette 25ème journée. Leur objectif est de ramener des points au club pour tenter de se rapprocher des Giants qui sont à seulement 3 points d’eux et ainsi confirmer leur place dans les play-offs.

Les dernières fois

De nombreuses rencontres amicales ont eu lieu entre les Olympiens et les Dragons mais le premier match officiel entre ces deux équipes s’est déroulé au stade Gilbert Brutus le 14 avril dernier, marquant également le premier derby 100% français de l’histoire de la Super League. Ce sont les Dragons Catalans qui avaient remporté ce match sur le score de 18 à 10.