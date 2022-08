France 2023 : Le village de la Coupe du Monde s’installe à Toulouse

Partager Facebook

Vendredi et samedi, les fans de ballon ovale se retrouveront sur le Parvis du Stadium de Toulouse pour le village de la Coupe du Monde France 2023.



En 2023, la France accueillera l’événement pour le monde de l’Ovalie. La Coupe du Monde s’installera dans plusieurs villes de France dont Toulouse. Pour fêter les villes partenaires de cet événement, les organisateurs organisent une tournée à travers l’Hexagone. Le Village FRANCE 2023 s’installe dans la ville rose les 26 et 27 aout.

Animations, initiations rugby et d’autres surprises vous y attendent à partir de 10h30. On découvrira des tournois de rugby à 5, la présence des joueuses du Stade Toulousain , des chalenges et des concours pour vous offrir des cadeaux . Un beau programme !

VENDREDI 26 AOÛT

10h30 – 12h00 : Ateliers rugby

14h00 – 14h30 : Animation par France Pare-Brise

14h30 – 15h00 : Challenge rugby avec mini ballons à gagner

15h00 – 16h00 : Ateliers rugby

16h00 – 17h40 : Tournoi de rugby à 5 amateur

17h30 : Séance de dédicaces des joueuses du Stade Toulousain

17h40 – 18h00 : Animation par le Ministère de l’Intérieur

SAMEDI 27 AOÛT

11h30 – 11h50 : Animation par le Ministère de l’Intérieur

12h00 – 12h30 : Animation par France Pare-Brise

15h00 – 16h00 : Animation par Capgemini

16h00 – 16h30 : Ateliers rugby

17h30 – 17h50 : Initiation aux gestes de premiers secours

18h00 – 18h30 : Challenge rugby avec mini ballons à gagner

18h30 – 19h00 : Ateliers rugby

Village Rugby

Parvis du Stadium de Toulouse

11 allée Gabriel Bienès

les 26 et 27 aout 2022

Entrée libre et gratuite