Festival : Le Petit Grain de Sel s’installe à Castelsarrasin

Le 24 septembre prochain, le Petit Grain de Sel propose une journée exceptionnelle à Castelsarrasin (82) avec des lives de Christophe Maé, Gari ou encore R.Can et Mourad de la Rue Ketanou.

En 2017, le Festival Grain de Sel naissait pour trois jours de live et plus de 6 000 festivaliers pour applaudir Tryo, Christophe, Catherine Ringer, Cocoon ou encore Berywam et Birdy Nam Nam. Les années passent et le nombre de spectateurs augmentent allant jusqu’à près de 10 000 en 2019. Malheureusement, le COVID en 2020 a signé l’arrêt du festival. Pour relancer une édition sur trois jours, une première étape a lieu le 24 septembre prochain avec le Petit Grain de Sel.

Sur une soirée, le public pourra découvrir les lives de Christophe Maé, Gari ou encore R.Can et Mourad de la Rue Ketanou.

Infos et réservations : https://festival-graindesel.com/