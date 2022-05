TO v Wakefield : Interview de Romain NAVARRETE

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’approche de la confrontation TO XIII v Wakefield ce dimanche 15 mai, rencontre avec Romain NAVARRETE, pilier du Toulouse Olympique, sur son ancien club.

Romain Navarrete a joué 11 matchs sous les couleurs de Wakefield lors de la saison 2020, avant de rejoindre les London Broncos puis le Toulouse Olympique en 2021.

En tant qu’ancien joueur de Wakefield, est-ce que tu pourrais nous décrire leur système de jeu ?

Romain NAVARRETE : C’est une équipe qui aime bien jouer au ballon et faire déplacer le jeu. Ils ont de bons demis qui aiment faire vivre le ballon à chaque fois.

Selon toi, quelles sont leurs forces ?

Romain NAVARRETE : Je pense que c’est justement la manière dont ils bougent le ballon, notamment entre MILLER et LINO. Ҫa en fait leur plus grande force et donc le plus gros danger.

Est-ce que tu aurais un mot à nous dire sur leur paquet d’avants avec FIFITA ?

Romain NAVARRETE : C’est vrai que c’est surtout lui que l’on remarque parce que dans ses prises de ballon il est assez compliqué à plaquer et à mettre au sol du fait de son gabarit. Ceci dit ça reste un pack assez complet même s’il va falloir bien faire attention à FIFITA et arriver à le contrôler.

Que penses-tu de leur saison depuis le début du championnat ?

Romain NAVARRETE : Je trouve qu’ils font un bon début de saison. Certes ce n’est pas une équipe qui va jouer le haut du tableau mais je trouve qu’ils restent bien dans le bras de fer. J’ai regardé plusieurs de leurs matchs et j’ai trouvé qu’ils jouaient plutôt bien. Il va falloir qu’on soit bons nous aussi et que l’on reste dans le bras de fer pour essayer de les faire craquer.

En quoi la rencontre du 15 mai présente de gros enjeux pour le club ?

Romain NAVARRETE : Je pense que c’est un de nos concurrents direct au maintien, ce qui en fait un grand match. On a également à cœur de montrer qu’à l’aller, nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau. Nous les attendons de pied ferme à Wallon pour qu’ils voient de quoi nous sommes capables.

Réservations pour la rencontre : https://billetterie.to13.com/fr